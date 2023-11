PSD do Bombarral retira confiança política ao presidente da freguesia do Carvalhal

O PSD do Bombarral decidiu retirar a confiança política ao presidente da Junta de Freguesia do Carvalhal perante a indisponibilidade do autarca em se alinhar com o partido e pediu um processo disciplinar.

"A comissão política do Bombarral do Partido Social Democrata, em reunião do dia 7 de novembro de 2023, deliberou [por unanimidade] retirar a confiança política ao presidente de Junta de Freguesia de Carvalhal, João Manuel Gomes Mendonça, militante eleito pelo partido", lê-se numa nota de imprensa enviada esta quinta-feira à agência Lusa.

Contactado pela Lusa, o autarca não quis prestar declarações.

A comissão política vai comunicar o caso ao conselho de jurisdição da distrital de Leiria para ser instaurado um processo disciplinar.

No comunicado, o PSD explica que, em resultado de sucessivas renúncias no executivo da junta, com a demissão última da secretária e tesoureiro, o autarca tem efetuado substituições dos cargos com "soluções fora do PSD, sem dar qualquer conhecimento ou informação ao partido".

Segundo a comissão política, João Mendonça também "manifestou indisponibilidade para participar nas várias reuniões da comissão política do PSD, tendentes a obter esclarecimento e possíveis soluções para normalizar o funcionamento da Junta de Freguesia do Carvalhal", optando por "apoios alheios ao partido".

O PSD sustenta ainda a sua posição com o "alinhamento permanente com o presidente da Câmara do Bombarral e o Partido Socialista" nas votações, "contrariando compromissos e posições assumidos com o PSD nas reuniões de preparação" das assembleias.