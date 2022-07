PSD e IL vão abster-se na moção de censura do Chega ao Governo. BE e PCP votam contra

O PSD anunciou esta terça-feira que irá abster-se na votação da moção de censura ao Governo apresentada pelo partido Chega e que será debatida na Assembleia da República na quarta-feira.

Em comunicado, o PSD informa que a deliberação foi tomada "hoje [terça-feira] pela Comissão Permanente Nacional do PSD e remetida à direção do Grupo Parlamentar do PSD".

"Informa-se que a bancada do PSD se irá abster na votação da moção de censura que será discutida esta quarta-feira", refere a nota à imprensa.



Iniciativa Liberal

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal anunciou que o partido se vai abster na votação da moção de censura. "Amanhã [quarta-feira] iremos abster-nos. Há uma grande diferença entre a IL e o Chega, bem patente nesta moção de censura", afirmou Rodrigo Saraiva, em declarações aos jornalistas, no parlamento.



Para o líder parlamentar liberal, com um Governo em funções há três meses e apesar de já haver "muita coisa para criticar" na ação do executivo de António Costa, sobretudo naquilo que "é a degradação generalizada dos serviços públicos", esta "vai ser uma moção de censura inconsequente".



"É apenas mais um foguetório e uma corrida de 100 metros que o partido Chega nos tem habituado. Nós vamos estar aqui uma legislatura para fazer a crítica e a oposição que o Governo precisa e não com uma moção que é inconsequente", enfatizou.



PCP

O Grupo Parlamentar do PCP vai votar contra a moção de censura por considerar que a iniciativa da bancada de extrema-direita "não propõe soluções" para os problemas do país.



Numa resposta enviada à Lusa, o PCP demarca-se da iniciativa apresentada pelo partido de André Ventura e fonte de bancada comunista argumenta que "a moção apresentada pelo Chega não propõe soluções" para os problemas que o país enfrenta.



"O Chega utiliza problemas reais não com o objetivo de dar resposta aos trabalhadores e às populações, mas com projetos e políticas que só contribuem para os agravar. O PCP não contribuirá para essa manobra, por isso, votará contra a moção de censura", sustenta o PCP.



O partido mantém a abordagem que tem tido: exigir ao Governo de António Costa que "concretize as soluções que são necessárias" para fazer face ao aumento do custo de vida -- na ótica do PCP com salários e pensões adequados à inflação e o controlo de preços.



A bancada comunista advoga, no entanto, que a maioria absoluta socialista "não concretiza porque não quer".



Bloco de Esquerda

O BE vai votar contra, adiantou fonte oficial bloquista à agência Lusa.



No domingo, no final da Mesa Nacional do BE, a líder bloquista, Catarina Martins, tinha sido questionada pelos jornalistas sobre esta moção de censura, afirmando que "as críticas que o Bloco de Esquerda faz ao Governo não se confundem em nada com as estratégias mais ou menos oportunistas do Chega".



Questionada pela agência Lusa, fonte oficial bloquista adiantou hoje que o BE vai votar contra esta moção, que vai ser debatida na quarta-feira no parlamento, remetendo para as declarações de Catarina Martins de domingo.