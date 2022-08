PSD exige ao Governo uma análise rigorosa sobre polémica da Endesa

Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, acusou António Costa de ter efetuado uma "reação a quente" face à polémica da Endesa, que envolve o aumento de 40% no preço da eletricidade.O social-democrata refere ainda que o governo não apresenta soluções perante uma situação que prejudica os portugueses, exigindo por isso uma análise séria e robusta face à situação. Na perspetiva do líder partidário é importante a divulgação de um programa de emergência social, em que sejam efetuados apoios aos portugueses, nomeadamente, no âmbito do apoio à alimentação e aos custos de vida básicos."Para esclarecer cabalmente toda esta questão e sabermos realmente de forma clara e transparente qual o verdadeiro efeito do mecanismo travão nos preços a pagar por todos os consumidores (...), o PSD vai solicitar de imediato à ERSE que seja feita e publicada de forma transparente, rigorosa e robusta uma análise séria sobre este tema", anunciou o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz, numa declaração aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa.A questão da subida dos preços da luz, que para o PSD se traduz numa questão de elevada importância social, é tratada com "demasiada ligeireza", sendo necessária a rápida resolução destes problemas.Na ótica do PSD, é necessário saber "de uma vez por todas" quanto é que os portugueses vão pagar com a aplicação do mecanismo ibérico que prevê limitar os preços da eletricidade.