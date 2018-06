PSD fala em "desapontamento generalizado" na área da justiça, ministra responde com melhorias

José Silvano reiterou que o partido irá apresentar até ao final da sessão legislativa "um documento, com propostas concretas".

O PSD notou esta quinta-feira um "desapontamento generalizado" na área da justiça, a que a ministra Francisca Van Dunem respondeu com melhorias na celeridade e redução de desigualdades neste setor.

Na abertura de uma interpelação ao Governo sobre Justiça, no parlamento, o deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, reiterou que o partido irá apresentar até ao final da sessão legislativa "um documento, com propostas concretas" que resulte de um debate entre "partidos, cidadãos e agentes judiciários".

"Assiste-se a um desapontamento generalizado, com um clima de crispação como há muito não se via. Todos os dias se anunciam contestações, muitas delas com marcação de greves e outras formas de lutas -- guardas prisionais, funcionários judiciais, etc.", criticou José Silvano, acusando a ministra de apenas ter tomado medidas nas "áreas mais fáceis", como a simplificação administrativa, e de ter criado "mais de uma dezena de grupos de trabalho".