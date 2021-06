PSD na Câmara de Lisboa vai pedir responsabilidades a Fernando Medina sobre caso da divulgação de dados

O PSD na Câmara de Lisboa vai pedir responsabilidades ao presidente Fernando Medina, que acusa de ter sido incompetente ou de ter mentido no caso da divulgação de dados de ativistas russos à embaixada da Rússia em Portugal.

O vereador social-democrata João Pedro Costa afirmou esta sexta-feira que a bancada do PSD na autarquia vai levar o caso à próxima reunião camarária devido à gravidade da situação e à sua dimensão política.

"Não é razoável, não é aceitável, que, num Estado democrático e num país onde vigora a liberdade, se denunciem, se 'chibem', os nomes das pessoas que lutam pela democracia noutros países com regimes de mão de ferro. Esta realidade tem uma dimensão política incontestável. O PSD não condescende com regimes não democráticos e com a perseguição de pessoas por regimes não democráticos", disse.