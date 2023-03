PSD participa na Assembleia Política do Partido Popular Europeu em Helsínquia

O Coordenador das Relações Internacionais, Luís Campos Ferreira, e o Secretário-geral Adjunto Ricardo Carvalho, participam esta quinta e sexta-feira, na Assembleia Política do Partido Popular Europeu (PPE), em representação do PSD.A Assembleia Política decorre em Helsínquia, na Finlândia, e conta com a presença do Presidente do PPE Manfred Weber e a Presidente do Parlamento Europeu Roberta Metsola.Esta Assembleia, que antecede o próximo Conselho Europeu do dia 24 e 25 de março, vai debater a estratégia política do PPE para as próximas eleições europeias 2024 e votar uma moção temática reforçando a urgência de reformas estruturais nos diferentes estados-membros que favoreçam a classe média, a criação de emprego e o crescimento económico.