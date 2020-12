PSD pede ao Governo que tome medidas face à nova variante da Covid-19 detetada no Reino Unido

O PSD pediu este domingo ao Governo que atue com urgência e que informe que medidas vai adotar para minimizar o risco de propagação em Portugal da nova estirpe do vírus SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido.

Num comunicado enviado à comunicação social, o PSD "apela ao Governo para tomar medidas que salvaguardem a saúde dos portugueses face ao agravamento da situação no Reino Unido".

Os sociais-democratas, que não avançam com propostas de medidas, salientam que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deu conta da descoberta de uma nova mutação do coronavírus que provoca a covid-19, com "um potencial de contágio superior em até 70% por comparação ao que se tem assistido no decurso da pandemia".

"Importa, por isso, refletir, com caráter de urgência, no sentido de minimizar os riscos de propagação desta mutação em Portugal", defendem.

Os sociais-democratas acrescentam que, "dado que a mobilidade das pessoas entre os dois países se faz por ligação aérea, importa aferir que medidas vai o Governo adotar para controlar os fluxos de pessoas, sendo certo que quanto mais tarde esta nova mutação entrar em solo nacional, e pelo menor número de pessoas possível, menores serão os danos na saúde dos portugueses".

O PSD refere que "a Bélgica e os Países-Baixos já anunciaram medidas de emergência" e espera que o Governo português atue "no mesmo sentido e o mais rapidamente possível".

"Face ao exposto, o PSD apresentará imediatamente um requerimento no sentido de saber que medidas vai o Governo tomar para salvaguardar a saúde dos portugueses", lê-se ainda neste comunicado.

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) exortou este domingo os países da União Europeia a fazerem "esforços atempados" para prevenir e controlar a propagação da nova estirpe do SARS-CoV-2 que apareceu no Reino Unido, nomeadamente durante o Natal.

De acordo com fonte oficial do Instituto Ricardo Jorge, em Portugal não foi ainda identificada esta nova estirpe.

A covid-19 é uma doença provocada por um novo coronavírus detetado no final do ano passado no centro da China.

Em Portugal, já morreram 6.134 pessoas com covid-19, num total de 374.121 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim a Direção-Geral da Saúde (DGS).