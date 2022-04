PSD pediu demissão do presidente da Câmara de Setúbal na Assembleia Municipal

O PSD de Setúbal pediu esta sexta-feira a demissão do presidente da Câmara Municipal de Setúbal por considerar que o mandato de André Martins (CDU) está ferido de "grande fragilidade" devido à polémica sobre o acolhimento de refugiados ucranianos.

"O senhor presidente não tem condições de continuar o seu mandato", disse o deputado municipal do PSD Rui Lami, na sessão ordinária da Assembleia Municipal desta sexta-feira, lembrando que os sociais-democratas já tinham alertado para a forma como os refugiados de guerra estavam a ser recebidos pelo município.





Na origem do pedido de demissão do presidente do município setubalense está a polémica relacionada com a receção de refugiados ucranianos por russos pró-Putin na Câmara Municipal de Setúbal, denunciada hoje pelo jornal Expresso.