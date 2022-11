Na proposta de revisão constitucional, o PSD propõe a alteração da idade legal para exercer o direito de voto a partir dos 16 anos; a alteração do mandato do Presidente da República para mandato único de sete anos; a redução do número de deputados à Assembleia da República para um mínimo de 181 e um máximo de 215, e previsão que o número deve ser ímpar;









