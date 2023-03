O PSD quer que o Estado dê uma garantia pública que substitua a entrada da compra de casa para jovens até aos 35 anos, num máximo de 10% do valor do imóvel, o qual não poderá exceder os 250 mil euros. Trata-se de um de dez diplomas apresentados pelo PSD na AR, entre os quais um outro que propõe um subsídio para arrendamento, que pode ser pedido por agregados familiares com rendimentos até ao sexto escalão do IRS.









