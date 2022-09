PSD propõe programa de emergência social de 1,5 mil milhões e quer IVA da energia a 6%

O PSD apresentou esta sexta-feira o seu programa de emergência social no valor de cerca de 1,5 mil milhões de euros, sendo uma das medidas propostas a redução do IVA da energia para a taxa mínima (6%).

Numa conferência de imprensa no parlamento, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, detalhou este programa -- apresentado na forma de um projeto de resolução - que tinha sido já anunciado pelo líder do partido, Luís Montenegro, na Festa do Pontal, em meados de agosto.

Com críticas à insensibilidade do Governo quanto às dificuldades económicas e sociais das famílias e das empresas, Miranda Sarmento avançou que o valor global do programa de emergência social será próximo de 1,5 mil milhões de euros, uma subida em relação ao valor inicial indicado por Montenegro (mil milhões).



Joaquim Miranda Sarmento, rejeitou que exista uma posição "de intransigência" da Comissão Europeia (CE) quanto à redução do IVA da energia e sustentou que essa medida apenas depende da vontade do Governo.



"Nesta matéria em específico, relativamente a esta questão do IVA [da energia], a posição da CE não me parece ser uma de intransigência ou impedimento, cada país toma a decisão que entender", referiu Miranda Sarmento, em conferência de imprensa no parlamento, na apresentação do plano de emergência social apresentado pelo PSD.



O líder da bancada social-democrata acrescentou que "há um conjunto alargado" de países -- Alemanha, Bélgica, Croácia, Chipre, Espanha, Países Baixos, Itália e Roménia -- "que já tomaram a decisão de baixar o IVA da eletricidade e do gás" de 23% para 6%.





Na quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que "o ideal" era uma concertação entre os Estados-membros da União Europeia sobre a descida do IVA da energia: "Acho que neste momento, em todos os países, tem que se ponderar um conjunto de medidas. O ideal era que fosse concertado a nível europeu, senão aumentam as desigualdades na Europa".

O chefe de Estado acrescentou que vai aguardar pelo Conselho de Ministros extraordinário da próxima segunda-feira para ver "quando é que aparecerá" a resposta do Governo a este problema "e como é que será".

A diretiva comunitária sobre este imposto foi modificada em abril e os países da UE estão dispensados de pedir a aprovação ao Comité do IVA em 24 das 29 categorias. O gás e a eletricidade estão incluídos nessas categorias.