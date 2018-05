Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD, PS e CDS-PP chumbam alterações a concursos e carreiras de professores

No diploma, o deputado único do PAN votou favoravelmente.

Por Lusa | 15:41

PSD, PS e CDS-PP chumbaram esta sexta-feira um projeto de lei do PCP para alterar os concursos e formas de vinculação dos professores às escolas e um projeto de resolução do BE pela valorização das carreiras docentes.



A iniciativa legislativa comunista centrava-se no "regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário" e propunha garantir a "ordenação da graduação profissional" na "inclusão dos docentes dos quadros nas prioridades dos concursos interno e de mobilidade interna, evitando casos de tratamento desigual entre docentes".



O PCP defendia também "um concurso público, nacional, ordenado por lista graduada com base em critérios objetivos e transparentes", mas só obteve os votos favoráveis de BE e PEV, enquanto o PAN se absteve.



O texto bloquista, que defendia a abertura de processos negociais entre o Ministério da Educação e sindicatos de professores, também foi chumbado por PS, PSD e CDS-PP. Neste diploma, o deputado único do PAN votou favoravelmente.



A resolução do BE referia-se à "facilitação do acesso à reforma", "definição clara das diferentes componentes do horário", bem como à "correção dos erros, das contradições e das insuficiências do concurso de colocação dos docentes para o ano letivo 2018/2019", entre outras matérias.