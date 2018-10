Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD, PS e CDS rejeitam proposta de aumento do salário mínimo para 650 euros

Deputados de PCP, que apresentaram a proposta, e os do BE, de "Os Verdes" e o parlamentar único do PAN votaram a favor da iniciativa.

As bancadas do PSD, PS e CDS-PP votaram hoje contra e inviabilizaram o projeto de resolução do PCP que recomendava ao Governo o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 650 euros mensais em janeiro, na sessão plenária da Assembleia da República.



Os deputados de PCP, que apresentaram o texto da resolução, e os do BE, de "Os Verdes" e o parlamentar único do PAN votaram a favor da iniciativa.