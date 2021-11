PSD quer audição urgente de ministro do Ambiente sobre 14 contratos de concessão mineira

O grupo parlamentar do PSD requereu esta segunda-feira a audição urgente do ministro do Ambiente sobre a aprovação de 14 contratos de concessão mineira aprovados pelo Governo em vésperas de dissolução da Assembleia da República.

De acordo com um requerimento, entregue esta segunda-feira no parlamento e endereçado ao presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, os sociais-democratas solicitaram a "audição urgente" de João Pedro Matos Fernandes na Assembleia da República e também do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.

Em causa está a assinatura de 14 contratos (nove contratos e cinco adendas a contratos) para prospeção, pesquisa e exploração de recursos minerais, que ocorreu em 28 de outubro, um dia depois do 'chumbo' na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), de acordo com o "Movimento Não às Minas -- Montalegre".