PSD quer introduzir expulsão de militantes condenados por corrupção

Por Lusa | 14:20

O presidente do PSD, Rui Rio, confirmou esta quinta-feira que o regulamento de disciplina do partido, cujas alterações serão apreciadas e votadas no próximo Conselho Nacional, incluirá uma norma para expulsar militantes condenados por corrupção.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião de mais de três horas com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Rio salientou que está "é apenas uma de muitas normas" que o PSD irá alterar com o objetivo geral de dar "mais eficácia e mais transparência" ao partido.

"Alguém com uma decisão transitada em julgado que foi condenado por corrupção, particularmente ao serviço público e do partido - porque foi eleito ou indicado pelo partido -, será expulso no âmbito deste regulamento disciplinar", afirmou.