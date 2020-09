O presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, confirmou este sábado que o apoio do partido a uma recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa já lhe foi comunicado, justificando o ‘timing’ da decisão por ser “a melhor oportunidade política”.









No final do Conselho Nacional dos sociais-democratas, que se realizou na cidade algarvia de Olhão, Mota Pinto considerou a aprovação de uma moção de apoio à recandidatura do atual Chefe de Estado - que ainda não a anunciou - “o ponto mais relevante” da reunião que se estendeu até às três da manhã.

“Por um lado, já há um leque de candidatos no terreno. Por outro lado, estas decisões são tomadas pelo Conselho Nacional, e este era o momento de melhor oportunidade política”, disse o dirigente, adiantando que o partido deseja a recandidatura de Marcelo.





Também este sábado, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, assegurou que o partido “não ficará sem candidato” nas Presidenciais de janeiro, mas remeteu uma posição definitiva para depois de uma decisão do atual Chefe de Estado.





Estão já na corrida às Presidenciais de 2021 um total de oito candidatos. São eles: Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS; André Ventura, do Chega; Bruno Fialho, do PDR; João Ferreira, do PCP; Marisa Matias, do Bloco de Esquerda; Orlando Cruz, ex-militante do CDS; Tiago Mayan Gonçalves, da Iniciativa Liberal; e Vitorino Silva (mais conhecido como Tino de Rans).