PSD quer prolongar prazos de apresentação de planos territoriais do municípios

O PSD apresentou esta quinta-feira um projeto-lei que propõe a prorrogação do prazo para as autarquias apresentarem as revisões dos planos territoriais, impedindo que os municípios que não finalizaram os documentos sejam excluídos do acesso a fundos comunitários.

De acordo com o comunicado que acompanha o diploma apresentado, os sociais-democratas pretendem alterar os prazos inscritos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial para "evitar que as autarquias que não têm a revisão do plano territorial concluída fiquem impedidas de aceder a fundos comunitários".

No regime em vigor, está estipulado que "se até 31 de março de 2022" não se realizasse a primeira reunião consultivo no âmbito da revisão dos planos territoriais ou uma conferência procedimental "por facto imputável ao município ou à associação de municípios em questão", seria suspenso "o direito de candidatura a apoios financeiros comunitários e nacionais que não sejam relativos à saúde, educação, habitação ou apoio social, até à conclusão do procedimento de alteração ou revisão do plano territorial em causa, não havendo lugar à celebração de contratos-programa".

A bancada social-democrata propõe agora alterar este prazo até 31 de agosto de 2023, argumentando que o prazo já ultrapassado implica "sanções graves em matéria de financiamento público e comunitário para os Municípios em situação de incumprimento".

"Numa altura em que Portugal tem a oportunidade única de usufruir de verbas adicionais, graças ao Plano de Recuperação e Resiliência, esta situação poderá ser dramática para os municípios que ficarão impedidos de concretizar as suas políticas públicas de desenvolvimento territorial", sustenta o partido no projeto-lei apresentado.

Na ótica do PSD, é necessário ter em conta a pandemia e as eleições autárquicas de 2021 como elementos que provocaram os atrasos na apresentação dos planos territoriais dos municípios que, ao abrigo da presente lei, está em incumprimento por terem ultrapassado prazo de 31 de março.