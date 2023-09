PSD quer revisão semanal do valor do ISP para baixar preço dos combustíveis

O PSD quer que seja feita uma revisão semanal do valor do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), de modo a baixar o preço dos combustíveis. De acordo com o partido, o Governo não atualiza o ISP em relação ao IVA cobrado desde maio. "O Governo é um grande cobrador fiscal" e "a cobrança fiscal é absurda" forma algumas das críticas feitas pelos Sociais Democratas.O objetivo do PSD passa pela alteração semanal do valor do ISP para compensar o aumento da receita com o IVA.Hugo Carneiro, do PSD, diz que a descida deve ser entre 10 a 13 cêntimos com esta medida.