O PSD entregou ontem, no Parlamento, uma proposta para revogar o artigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais que terá permitido à EDP ficar isenta do pagamento de 110 milhões de euros em imposto do selo, pela venda de seis barragens no Douro aos franceses do consórcio Engie. Os contornos do negócio estão a ser investigados pelo Ministério Público, tal como noticiou o CM.