PSD quer transparência na resolução futura de bancos

O PSD apresentou uma proposta de lei para dar mais transparência aos eventuais futuros processos de resolução bancária. Com esta iniciativa política, os sociais-democratas pretendem que o Governo informe a Assembleia da República e o Tribunal de Contas sobre os termos em que foram feitas as intervenções nos bancos. Segundo Hugo Carneiro, um dos subscritores da proposta do PSD, "o contrato de venda da instituição, os financiamentos envolvidos na operação e os termos em que são celebrados e as negociações efetuadas com a Comissão Europeia." A proposta do PSD é votada na especialidade amanhã na Assembleia da República, no âmbito da transposição da Diretiva (UE) 2019/878, relativa ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial, e da Diretiva (UE) 2019/879, relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento.

A transposição destas duas diretivas foi discutida na generalidade antes de a Assembleia da República entrar de férias, em julho último. Na sequência da aprovação na generalidade, as diretivas baixaram à especialidade e os partidos apresentaram as suas propostas, que são votadas amanhã na Assembleia da República.

Assinada pelos deputados Hugo Carneiro, Duarte Pacheco e Alexandre Simões, a proposta do PSD estabelece o seguinte princípio: "Sempre que ocorra a resolução de uma instituição nos termos das regras estabelecidas no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro e demais legislação aplicável, e que implique a realização ou assunção de despesa pública, a autoridade de resolução tem sempre o direito a participar com direito de voto na gestão da instituição resolvida e a definir unilateralmente os sistemas de controlo razoáveis e proporcionais dos atos de uso de dinheiros públicos, ou que os impliquem, para salvaguarda do interesse público."

A proposta estabelece também que "os acordos, de qualquer natureza, celebrados pelo Estado Português ou a autoridade de resolução ou os reguladores do sector financeiro entre si e com as instituições da União Europeia, desde logo no âmbito de medidas de financiamento com fundos do Estado ou que impliquem auxílios de Estado e, ainda, os compromissos estabelecidos entre aqueles com terceiros no âmbito de um processo de venda de participações sociais da entidade resolvida têm uma versão oficial em língua portuguesa."

É neste contexto que o PSD propõe que "os documentos referidos no número anterior são obrigatoriamente submetidos ao Tribunal de Contas até 30 dias após a sua assunção por todas as partes intervenientes." Por seu lado, segundo a mesma proposta, "a comissão competente da Assembleia da República recebe, no mesmo prazo de 30 dias, os documentos mencionados no n.º 3, para os fins associados ao exercício das suas competências de fiscalização e escrutínio político."

Por fim, os sociais-democratas propõem que "os deveres de informação referidos nos números anteriores são cumpridos, mesmo quando exista classificação de segredo, pelo Ministério das Finanças, em representação do Governo, pelos reguladores financeiros, ou pela autoridade de resolução, consoante o caso aplicável, sem prejuízo da sujeição dos beneficiários dessa informação às regras legais de segredo aplicáveis aos supervisores."