PSD questiona Governo sobre vacinação contra Covid-19 de militares do Hospital das Forças Armadas

O PSD questionou esta quarta-feira os ministros da Defesa Nacional e da Saúde sobre a vacinação dos militares do Hospital das Forças Armadas (HFAR) contra o vírus SARS-CoV2, pois também estão na linha da frente do combate à covid-19.

"Segundo informação que recebemos, o HFAR ainda não recebeu qualquer vacina, nem tem indicação do momento em que tal irá ocorrer, porque segundo indicação oficial 'estes profissionais não integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS)'", lê-se no requerimento do grupo parlamentar social-democrata.

Os deputados do PSD questionam João Gomes Cravinho e Marta Temido sobre se confirmam a referida informação e sobre "qual a data em que está prevista a vacinação dos profissionais de saúde do HFAR".

Desde março, o HFAR tem auxiliado o SNS, recebendo mais de 400 doentes covid-19 nas suas instalações.

