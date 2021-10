O líder do PSD, Rui Rio, anunciou esta quinta-feira que vai propor à direção nacional do partido o voto contra o Orçamento de Estado de 2022.O anúncio foi feito à saída de uma audiência com o Presidente da República em Belém. Como justificação, Rio apontou, por um lado, que se trata de "um Orçamento de continuidade que não tem uma estratégia de longo prazo" e considerou que pode ficar ainda pior com as negociações à esquerda.