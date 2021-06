PSD requer audição urgente de especialistas sobre a evolução da pandemia

O Grupo Parlamentar do PSD requereu uma audição no Parlamento, com caráter de urgência, de "vários especialistas sobre a evolução da pandemia" de covid-19 após as "informações mais recentes" da nova variante "com ritmo de transmissibilidade mais acelerado".

No requerimento, divulgado à comunicação social, os sociais-democratas justificam o pedido com as "informações mais recentes sobre a existência de uma nova variante do Sars-Cov2 com ritmo de transmissibilidade mais acelerado, já identificada em Portugal e dominante na região de Lisboa".

Os parlamentares do PSD, que dirigiram o pedido ao presidente da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19, lembram que esta comissão deve "tentar seguir o mais possível a evolução dos acontecimentos".

"Os deputados apelam a que estas audições sejam agendadas com caráter de urgência", pode ler-se.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.824.885 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.055 pessoas dos 850.395 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.