PSD sobre demissão de Temido: "Uma ministra que nunca soube distinguir convicções pessoais das necessidades dos cidadãos"

O vice-Presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, reagiu esta terça-feira, em nome do partido, à demissão da Ministra da Saúde, Marta Temido.



De acordo com Miguel Pinto Luz, Marta Temido "é uma ministra que nunca soube distinguir convicções pessoais das necessidades dos cidadãos". "Foi preciso que morresse uma mãe para que a ministra se demitisse", rematou ainda.

Para o partido, as suas decisões da Ministra da Saude, que abandonou o cargo, na opinião do partido, "já tarde", "vão ser sentidas no curto, médio e longo prazo" e "não resolve nenhum problema".

"O que fará Antonio Costa? Irá mudar de rumo em termos de politicas de saúde ou so escolherá um novo ministro e nada mudará?", questionou Miguel Pinto Luz, acrescentando que "é urgente que se mude a saúde em Portugal e se centrem as discussões para que os portugueses acedam aos melhores cuidados de saúde".



Questionado sobre o perfil que o PSD entende dever ter o novo ministro, Pinto Luz disse que cabe a António Costa escolher o seu elenco, mas frisou que o importante será mudar de política na área da saúde.

O vice-Presidente do PSD termina culpando António Costa pela "falência do SNS".



"A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a sua demissão ao primeiro-ministro por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo", dá conta uma nota enviada pelo ministério às redações na madrugada desta terça-feira.