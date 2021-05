O PSD está a ser investigado por suspeita de desvio de dinheiros do grupo parlamentar social-democrata para pagar salários de funcionários que estão na sede de Lisboa ou do Porto, apurou o CM. “Tendo sido recebida uma denúncia [feita há quase um ano], a mesma deu origem a um inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa”, confirmou a Procuradoria-Geral da República ao CM.