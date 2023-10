PSD troca de lugar com PS para ficar tudo na mesma

No sobe e desce ligeiro dos maiores partidos que tem marcado as últimas sondagens, desta vez é o PSD que aparece a liderar as intenções de voto se a eleições legislativas fossem realizadas por estes dias, revela o barómetro de outubro da Intercampus, para o CM/CMTV e ‘Negócios’. Os sociais-democratas surgem 0,5 pontos à frente do PS, ao subirem pouco mais de um ponto percentual, para 25,7%, mas a troca de posições, face ao mês de setembro, com os socialistas (agora com 25,2%), continua a ditar um empate técnico.









