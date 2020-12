PSD vai apresentar projeto-lei que assegure acesso público a contratos como os do Novo Banco

O PSD vai apresentar esta semana um projeto-lei para que o parlamento "e os portugueses" tenham acesso a contratos como os do Novo Banco, e que se aplicará quer ao sistema bancário quer a outras "situações análogas".

Em declarações à Lusa, o presidente do PSD, Rui Rio, adiantou que o diploma está a ser ultimado em termos jurídicos e que até sexta-feira dará entrada na Assembleia da República.

O líder social-democrata referiu que o projeto-lei é desencadeado pela situação do Novo Banco, "em que toda a gente apela ao cumprimento do contrato" sem que este seja público, mas assegurou que será uma lei geral para se aplicar, se for aprovada, "a todas as situações análogas a esta, quer no setor bancário ou noutros".