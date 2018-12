Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD vai avançar para sanções a deputados

Negrão quer penalizar infratores com alterações ao regulamento interno.

Por José Castro Moura | 08:47

O grupo parlamentar do PSD vai aprovar, em janeiro, alterações ao regulamento interno da bancada, incluindo sanções aos deputados para evitar que se repitam falsas presenças e registos de voto em plenário como os que envolveram o atual e o anterior secretário-geral do partido, José Silvano e Feliciano Barreiras Duarte.



O assunto foi debatido esta quinta-feira pela bancada parlamentar ao longo de duas horas. À saída, o líder parlamentar, Fernando Negrão, foi claro nas declarações aos jornalistas ao defender que "os atropelos à falta de rigor e falta de transparência têm de ser objeto de sanção".



Sem adiantar quais, Negrão não chegou a apresentar nenhuma proposta, remetendo para janeiro uma decisão do grupo parlamentar sobre as alterações ao regulamento interno que reforcem o "rigor e exigência" no exercício de funções.



O atual regulamento já prevê sanções mas apenas no que respeita às faltas injustificadas. Não é o caso de José Silvano, cuja presença em plenário foi registada por Emília Cerqueira, e de Barreiras Duarte, cujo voto no Orçamento do Estado para 2019 foi feito por Maria Mercês Borges.



A deputada acabou por se demitir dos cargos que desempenhava na bancada, mantendo-se como deputada.



PORMENORES

Grupo de trabalho

O grupo de trabalho criado após as polémicas à volta das viagens, das falsas presenças e da falta de controlo na despesa denunciada pelo Tribunal de Contas reuniu ontem pela primeira vez. Em análise estiveram as práticas e regras que são seguidas noutros países europeus.



Faltas injustificadas

O líder do PSD, Rui Rio, não quis revelar se concorda com as mudanças ao regulamento interno, mas adiantou que admite "códigos de ética". "Tudo tem de ser feito com conta, peso e medida. Às vezes, aprovamos coisas só para parecermos sérios", disse.