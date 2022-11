O PSD vai reunir o seu Conselho Nacional na próxima semana, em Lisboa, com a revisão constitucional na agenda da reunião.

De acordo com uma convocatória publicada no Povo Livre, órgão oficial do partido, o Conselho Nacional vai reunir-se de forma extraordinária em 10 de novembro.

Na agenda da reunião estão a "análise da situação política" e, como segundo ponto, "projeto de revisão constitucional".