PSD vai votar contra Orçamento do Estado 2022

PSD vai votar contra OE

(OE). "Vou dizer à direção nacional para votar contra", disse Rui Rio.Rui Rio explicou, após audiência com o Presidente da República, que o "Orçamento não tem uma estratégia a longo prazo", acrescentando que o mesmo "não priveligia o apoio às empresas, tem lá apenas algum dinheiro do PRR porque o dinheiro para as empresas é muito escasso".Rui Rio diz que "neste momento há uma situação muito grave relativamente ao preço dos combustíveis, mais pela carga fiscal do que pelo preço do produto. Impunha-se que este Orçamento do Estado tivesse uma resposta para esta situação baixando a carga fiscal dos combustíveis".