PSD volta atrás na votação e impede redução na mensalidade das creches

O PSD recuou esta terça-feira numa das propostas de revisão do valor das mensalidades das creches das famílias impedindo a redução da mensalidade, avança a TSF.O partido tinha votado a favor esta manhã na mesma proposta.Recorde-se que as propostas do BE e do PCP para revisão do valor das mensalidades das creches das famílias com quebra de rendimentos na sequência da pandemia de covid-19 foram aprovadas esta terça-feira no âmbito da discussão e votação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado Suplementar, tendo registado o voto contra do PS.

As medidas defendidas pelos dois partidos contêm algumas diferenças entre si, com o Bloco de Esquerda a propor uma redução da mensalidade das creches proporcional à perda de rendimentos para as famílias confrontadas com uma perda de rendimentos em pelo menos 20% desde o início da pandemia.