Concelhia PSD/Cascais chumba António Capucho por unanimidade

A concelhia PSD/Cascais chumbou por unanimidade o pedido de refiliação de António Capucho. O partido tinha anunciado no início da semana o regresso do histórico dirigente à atividade política.



No entanto, a decisão ficou nas mãos da concelhia PSD/Cascais que aprovou a recusa da sua admissão.





O regresso de António Capucho não era consensual principalmente devido à aproximação do ex-presidente da Câmara de Cascais ao PS depois de ter sido expulso do PSD.