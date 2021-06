PSD/Gaia acusa António Oliveira de "falta de caráter" e admite danos para o partido

O presidente do PSD de Vila Nova de Gaia acusou esta segunda-feira o ex-selecionador nacional António Oliveira, que na sexta-feira desistiu da candidatura às eleições autárquicas, de "falta de caráter", admitindo que esta situação "tem consequências para o PSD".

"O putativo ex-candidato foi vítima da sua própria narrativa. Ainda na sexta-feira passada, de forma premeditada, ao mesmo tempo que prometia pessoalmente a Rui Rio ponderar as condições para continuar como candidato, promovia sem aviso prévio a divulgação de uma carta aberta, à comunicação social, para dar o dito pelo não dito. Uma absoluta falta de caráter. Um lamentável ato de hipocrisia", disse Cancela Moura.

O líder da concelhia do PSD de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, falava aos jornalistas em conferência de imprensa para reagir à decisão de António Oliveira de desistir da candidatura à autarquia local, uma candidatura anunciada pelo próprio presidente do PSD, Rui Rio, em 23 de março, e que contava com o apoio do CDS-PP e do PPM.