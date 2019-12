PSD/Madeira pressiona parlamento para aprovar redução do IRS para bombeiros voluntários

O PSD/Madeira vai pressionar a Assembleia da República no sentido de analisar a proposta de redução do IRS para os bombeiros voluntários, aprovada em 2018 no parlamento regional, anunciou este sábado o grupo parlamentar social-democrata.

"Essa proposta encontra-se engavetada na Assembleia da República e é nosso propósito que a Assembleia da República faça diligências para voltarmos a discutir o dossiê", disse a deputada Cláudia Perestrelo, na sequência de uma reunião com a Federação dos Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, no Funchal.

O grupo parlamentar do PSD lembra que 70% do serviço de bombeiros no arquipélago é prestado em regime de voluntariado, pelo que considera "justo" estipular benefícios fiscais, nomeadamente a redução do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), uma matéria que é competência do Governo central.

Na Madeira, existem 10 corporações de bombeiros, sete das quais são de voluntários.

"Achamos lamentável que a Assembleia da República ainda não se tenha pronunciado sobre este assunto", vincou Cláudia Perestrelo, reforçando que o PSD pretende colocar a causa novamente "em destaque".

O grupo parlamentar informou, por outro lado, a Federação de Bombeiros da Madeira que o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, vai inscrever no Orçamento para 2020 uma verba destinada a custear a criação de uma tarifa social energética para os bombeiros voluntários.

"A medida ainda não foi implementada por constrangimentos de secretaria e também por constrangimentos da entidade reguladora da energia, porque implica a realização de um protocolo com o Serviço Regional de Proteção Civil", explicou Cláudia Perestrelo, sublinhando que a situação será, no entanto, ultrapassada com a aprovação do Orçamento da Região.

A discussão do documento está agendada para janeiro.