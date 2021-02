PSD/Portimão propõe moção de censura a presidente da Câmara por toma de vacina Covid

O PSD de Portimão vai apresentar uma moção de censura à presidente da Câmara local, Isilda Gomes, por considerar que a autarca agiu "com imoralidade" ao ser vacinada contra a covid-19 antes de "centenas de portimonenses".

"O PSD de Portimão informou o Senhor Presidente de Assembleia Municipal de Portimão que (...) propõe votar uma moção de censura à presidente de Câmara Municipal em avaliação da sua ação desenvolvida na vacinação indevida ao vírus SARS-CoV-2, agindo com imoralidade face a centenas de portimonenses que aguardavam como prioritários as suas duas doses de acordo com o Plano Nacional de Vacinação à covid-19", adianta a estrutura concelhia do partido, liderada por Carlos Gouveia Martins, numa nota enviada hoje às redações.

O mesmo comunicado precisa que, antes de avançar com a proposta, o PSD "agilizou conversações" com todas as forças partidárias do município com assento na Assembleia Municipal, pelo que a moção será "subscrita por mais forças e membros autárquicos".