A PSP não presta nenhum esclarecimento sobre o relatório das alegadas agressões ocorridas, na semana passada, no Ministério das Infraestruturas. Em causa estão as versões contraditórias sobre os acontecimentos ocorridos após João Galamba, ministro das Infraestruturas, ter exonerado por telefone o adjunto Frederico Pinheiro: o ministro acusou o ex-adjunto de ter feito “uma bárbara agressão” à sua chefe de gabinete e a uma assessora, mas Pinheiro negou as agressões e garantiu que vai defender-se dessa acusação nas instâncias judiciais adequadas.









