PSP quer prémio e mais dias de férias para profissionais de saúde

O PSD propôs compensações financeiras para os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate ao coronavírus em Portugal. Entre estas incluem-se a atribuição de um prémio e de mais dias de férias.No projeto de resolução dos sociais-democratas, defende-se que os profissionais de saúde devidamente identificados devam ganhar um bónus no valor de 50% do salário base.Por útimo, o partido propõe mais um dia de férias por cada 80 horas de trabalho durante a Situação de Calamidade e mais um dia de férias por cada 48 horas de trabalho extraordinárias durante o Estado de Emergência.