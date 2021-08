Publicação sobre “veneno” na vacina de André Ventura põe Chega a ‘arder’

"Nossa Senhora de Fátima está com ele e não vai permitir que um dos seus escolhidos sucumba a uma doença criada na China para destruir o Chega”. As palavras são de um grupo de apoiantes do Chega em Vila Real. Numa publicação no Facebook, admitiram mesmo que André Ventura não se foi vacinar porque os “funcionários do Governo” no centro de vacinação “iam tentar injetar veneno” no líder do partido. Por isso, ficou o conselho para os restantes militantes: “Não se identifiquem como tal” se forem tomar a vacina.A teoria da conspiração tornou-se viral nas redes sociais e, além de chacota, gerou novas críticas sobre as ligações do partido de extrema-direita a movimentos negacionistas e antivacinação. Num primeiro momento, Ventura dizia à CMTV que foi a forte atividade política que o impediu de agendar a inoculação. Mas esta terça-feira, já na onda desta polémica, admitiu não ter “informação suficiente” para “estar perfeitamente consciente” sobre os eventuais efeitos. “Sou mais um [entre milhões]. Isto é algum crime?”, escreveu.