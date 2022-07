Putin pode ter contribuído para a queda do Governo de Draghi

Luigi

Oleg Kostyukov, um "importante funcionário da embaixada russa" em Itália terá perguntado a Antonio Capuano, assessor do líder do Liga para as relações internacionais, se os ministros do Liga estavam "dispostos a demitir-se do governo Draghi".De acordo com o jornal La Stampa, primeiro-ministro e líder da Liga Matteo Salvini terá respondido que essa alegação era um "disparate" e uma "notícia falsa". O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano,Di Maio, terá pedido agora explicações por querer perceber se foi realmente Putin quem derrubou o governo. "Se assim fosse, seria algo realmente muito grave, referiu.No artigo onde o jornal revela os dados de um artigo assinado por Jacopo Iacoboni são relatados excertos de documentos dos serviços de inteligência italianos, com conversações entre o assessor da Liga e Oleg Kostyukov que tiveram lugar dois meses antes da queda do governo, numa altura em que a Liga e o Movimento Cinco Estrelas se pronunciavam contra um novo envui de armas para a Ucrânia. "O diplomata, sugerindo o possível interesse russo em desestabilizar o equilíbrio do governo italiano com esta operação, perguntou se os ministros da Liga estavam dispostos a demitir-se do governo", escreveu o jornal, citando fontes dos serviços secretos.De acordo com o La Stampa, Kostyukov é o homem que comprou os bilhetes para a visita de Matteo Salvini a Moscovo, que mais tarde foi ignorada.