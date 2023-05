Putin supreendido com manifestações antirrussas na Geórgia

O Presidente russo, Vladimir Putin, manifestou-se esta sexta-feira "totalmente surpreendido" com as manifestações na Geórgia contra o Kremlin, após a Rússia ter restaurado as suas ligações aéreas com este país.

Centenas de georgianos manifestaram-se na semana passada no exterior do aeroporto da capital, Tiblissi, quando um avião russo aterrou na ex-república soviética pela primeira vez desde 2019, num contexto da ofensiva lançada na Ucrânia pela Rússia, que o Ocidente busca em retaliação isolar.

"Sinceramente, fiquei totalmente surpreendido com essa reação", disse o Presidente russo durante um encontro com empresários.