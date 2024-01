"Quando a justiça quiser falar comigo terei todo o gosto", afirma António Costa à chegada ao 24.º Congresso Nacional do PS

António Costa reagiu esta sexta-feira às suspeitas de prevaricação de que é alvo devido à aprovação do novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023. O Ministério Público (MP) acredita no envolvimento do primeiro-ministro numa lei negociada entre Tiago Silveira e o ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, para beneficiar a empresa Start Campus."A vossa curiosidade é idêntica à minha. Não vou falar com a justiça através da comunicação social. Quando a justiça quiser falar comigo terei todo gosto", declarou António Costa à entrada para o 24.º Congresso Nacional do PS, em Lisboa.José Luís Carneiro, que foi adversário de Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, disse que quer contribuir para a unidade do partido baseada na pluralidade e deixou uma "palavra de gratidão" a António Costa.