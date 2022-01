Entre hoje e amanhã, as autarquias esperam recolher quase 13 mil boletins de voto em lares de idosos. De acordo com os dados finais da Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, "12 721 cidadãos internados em estruturas residenciais" pediram para votar mais cedo a partir do lar onde se encontram recenseados.