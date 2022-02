Foram os votos urbanos que deram à Iniciativa Liberal oito deputados, metade dos quais no círculo de Lisboa. Os deputados da IL foram eleitos pelos quatro distritos mais populosos do País – Lisboa, Porto, Setúbal e Braga. Em Lisboa e no Porto, a IL foi mesmo a terceira força política com mais votos, com 7,90% e 5,11%, respetivamente.