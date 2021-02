Quem não cumprir regras de vacinação contra Covid-19 deve ser punido, diz António Costa

O primeiro-ministro defendeu hoje que devem ser punidos os casos de abuso e de não cumprimento das regras de prioridade no atual processo de vacinação e pediu aos cidadãos "confiança" nas autoridades técnicas e de saúde.

"Quem não cumpre as regras de vacinação deve ser punido", declarou António Costa no final de uma visita às unidades de saúde de Alvalade e Parque, em Lisboa, depois de confrontado pelos jornalistas com situações de abuso e de não cumprimento de prioridades no processo de vacinação contra a covid-19.

Tendo ao seu lado a ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o primeiro-ministro procurou também passar uma mensagem no sentido de que não haja ansiedade em relação a este processo de vacinação.