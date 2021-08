Marcelo Rebelo de Sousa usou, pela 24ª vez, o seu direito a vetar um diploma saído da Assembleia da República. Desta vez, vetou as novas regras do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que previa a extinção de processos a autarcas que não tivessem cumprido as normas de gestão financeira. Caso fosse aprovado este diploma, cinco autarcas do PS e um da CDU poderiam ser perdoados pelo incumprimento das regras do PAEL criado em 2012, não perdendo assim o seu mandato.

