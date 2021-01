“Querem o interior a parar no tempo”, acusa Vitorino Silva em Penafiel

O candidato presidencial Vitorino Silva alertou esta sexta-feira para o problema presente do envelhecimento de Trás-os-Montes e culpou "os políticos do Terreiro do Paço" que "querem que o Interior pare no tempo".O confinamento geral não impede Vitorino Silva de continuar a campanha nas ruas, mas o candidato preferiu ficar em casa, na freguesia de Rans, Penafiel, e participar via online no ‘IV Fórum Valorização do Interior: Chavão ou Ação’, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. "Trás-os-Montes foi esquecido pelos políticos do Terreiro do Paço. Às vezes os políticos querem que o Interior pare no tempo. E porquê? Porque não querem um País nivelado, um País que possa ver o mar, todos os portugueses."O candidato a Belém falou ainda da falta de crianças nesta região e sugeriu, para resolver o problema, que sejam fixadas famílias e jovens casais, para que "as quatro pedras não ganhem musgo".