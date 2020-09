“Queriam calar-nos, não conseguiram”: Jerónimo de Sousa faz discurso de encerramento da festa do Avante!

Jerónimo de Sousa, líder do PCP, afirmou este domingo, no discurso de encerramento da festa do Avante! que o evento cumpriu as normas sanitárias impostas pela DGS em tempos de pandemia e afirmou: "Queriam calar-nos, não conseguiram"."Estamos aqui a assegurar as regras sanitárias porque temos um compromisso para com os trabalhadores", sublinhou Jerónimo. "Estamos aqui porque jamais aceitaremos ser arrastados para o pântano do conformismo", acrescentou.O líder comunista, Jerónimo de Sousa, disse que "não vale a pena sentenciar que o PCP não conta", sublinhando que o partido "conta muito e decisivamente" para defender os interesses dos portugueses.

"A dimensão dos problemas exige outra resposta. O PCP está à altura das suas responsabilidades, do seu papel e dos seus compromissos com os interesses dos trabalhadores e do povo. Não vale a pena uns virem agitar com ameaças de crise política. O que se impõe é aproveitar todos os instrumentos para não permitir que os trabalhadores e o povo vejam a sua vida mergulhada numa crise diária", afirmou.

Ao longo do discurso, que durou mais de 40 minutos, o líder do partido comunista afirmou que a luta continua e os próximos tempos serão para garantir que a saúde é defendida, o desemprego resolvido, os trabalhadores defendidos perante os efeitos da pandemia e "é necessário garantir muitos outros aspetos da vida das pessoas". Os apoiantes de Jerónimo de Sousa não se coibiram de gritar: "A luta continua".O secretário-geral do PCP discursou no comício de encerramento dos três dias da 44.ª edição da Festa do "Avante!", no Seixal (distrito de Setúbal), num ano em que o evento político-cultural do PCP foi muito restringido pelas regras sanitárias devido à pandemia de covid-19.