“Quero perceber os contornos”: Marcelo garante que o apuramento sobre indeminização a Alexandra Reis está a ser feito

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que se está a apurar o que aconteceu no caso da indeminização da TAP a Alexandra Reis.



"Quero perceber os contornos", referiu o chefe de Estado quando questionado pelos jornalistas sobre a polémica verba de 500 mil euros que a atual secretária do Tesouro recebeu como indemnização aquando da saída da TAP.





O presidente da República defende que nesta fase o fundamental é ter os esclarecimentos, porque senão cada um tem "notícias diferentes sobre os mesmos factos"."As mesmas frases, as mesmas regras, as mesmas soluções têm interpretações diferentes", referiu ainda Marcelo Rebelo de Sousa, realçando que o esclarecimento significa que se ouve as partes envolvidas.Questionado sobre se Alexandra Reis deve ser demitida do cargo de secretária do Tesouro, o chefe de Estado afirmou que primeiro se deve perceber o que se passou juridicamente.

"Nesta altura, o fundamental é ter esse esclarecimento senão todos os dias há notícias diferentes sobre os mesmos factos. Encontramos notícias que dizem que aquilo é uma empresa que a certa altura entende que faz sentido a partida de um membro da sua gestão, depois um comunicado da CMVM refere que a pessoa partiu porque quis partir, depois há ainda uma terceira explicação que sustenta que a pessoa partiu com a convicção que tinha de partir porque não havia condições para continuar, nem mesmo como trabalhadora da empresa", ressalvou.

Acompanhado pelo ministro da Administração Interna, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou a necessidade de ouvir as partes envolvidas e as suas diferentes interpretações.