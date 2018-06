Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Questões da seca e alterações climáticas "vieram para ficar"

Presidente do Conselho Económico e Social alertou que as matérias ligadas à água devem permanecer na ordem do dia.

Por Lusa | 19:06

O presidente do Conselho Económico e Social (CES) alertou esta quinta-feira que as questões da seca e das alterações climáticas "vieram para ficar", pelo que as matérias ligadas à água devem continuar na ordem do dia.



"É muito importante que toda a gente perceba que as questões da seca vieram para ficar" e que "as questões das alterações climáticas são incontornáveis", disse à agência Lusa o presidente do CES, António Correia de Campos.



Segundo o responsável, que falava à Lusa à margem da conferência "Desafios da Água na Sociedade Portuguesa", que decorre esta quinta-feira na Universidade de Évora, é preciso refletir mais sobre estas questões e Portugal tem de "arranjar forma de as mitigar ou contrabalançar", porque vão "refletir-se de novo no futuro".



"Este tema da água teve uma ocupação brutal da opinião pública no ano que passou e até fevereiro ou março" deste ano, ou seja, "até começar a chover abundantemente", lembrou Correia de Campos.



Como acontece em Portugal, "só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja" e, por isso, "andámos muitíssimo preocupados" com a seca, mas, após "três meses de boas chuvas", já "deixámos de nos preocupar", continuou, para defender que este assunto deve continuar na ordem do dia.



A conferência "Desafios da Água na Sociedade Portuguesa" é promovida pelo Conselho Económico e Social, em colaboração com o Lisbon International Centre for Water (LIS-WATER ou Centro Internacional da Água de Lisboa), coordenado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).



A iniciativa, explicou António Correia de Campos, é um dos quatro encontros organizados pelo CES, este ano, sobre "temas de muita relevância" para a sociedade portuguesa e que deve ser debatido envolvendo "a sociedade. os parceiros sociais" e "outras organizações e associações".



O primeiro, já realizado, abordou os fundos comunitários após 2020, estando ainda agendados debates sobre os desafios demográficos (no Porto, a 07 de setembro) e a aprendizagem ao longo da vida (Viseu, em dezembro).



Também em declarações à Lusa, o investigador que coordena o LIS-WATER, Jaime Melo Baptista, lembrou que a água é hoje "considerada uma prioridade a nível mundial pelas Nações Unidas" e que Portugal tem de encarar "os desafios novos" nesta matéria.



"A água tem que ser vista numa lógica muito mais pluridisciplinar" e "integrada com outras políticas do que era no passado", afirmou.



Nas últimas "duas ou três décadas", realçou, Portugal tem tido "um caminho de sucesso em muitos aspetos" relacionados com as questões da água, nomeadamente no que respeita aos serviços de águas, que "têm hoje muito melhores condições" e à qualidade da mesma.



"A diferença é abismal. Há 25 anos, apenas metade da água das torneiras em Portugal cumpria a legislação europeia em tenros de qualidade e, hoje, 99% cumpre", pelo que "todos percebemos que há um avanço extraordinário", com ganhos ao nível "da saúde pública, do menor número de doenças por via hídrica e de atividade económica", indicou.



Mas, ao mesmo tempo, existe "um conjunto de aspetos" que o país ainda tem de melhorar, nomeadamente adequar os sistemas de abastecimento de água, que foram "bem desenhados e construídos" há 20 ou 30 anos, para os problemas existentes na altura, aos cenários resultantes das alterações climáticas.