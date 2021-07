Raimundo Narciso, ex-PCP, evoca Otelo como a principal figura da revolução

O antifascista e antigo membro do comité central do PCP Raimundo Narciso evocou hoje Otelo Saraiva de Carvalho como a "principal figura da revolução do 25 de Abril pelo seu papel na coordenação do movimento das Forças Armadas".

Em declarações à agência Lusa, Raimundo Narciso, que já foi membro da direcção da Associação do 25 de Abril, lembrou ainda o papel desempenhado por Otelo Saraiva durante o "período revolucionário", logo a seguir ao 25 de abril, admitindo que, mais tarde, o ora falecido se tenha tornado posteriormente numa "figura controversa".

"É contudo do ponto de vista político uma figua controversa, mas teve o apoio da esquerda e dos populares e nunca deixou de ser uma figura carismática", observou.